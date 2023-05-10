Эксперт: Россия может активизировать химические атаки в Украине

"Я уверен, что НАТО и Запад приняли бы меры, если бы они [Россия] применили химическое оружие в Украине. Но при этом они остались в стороне, когда Асад применил такое оружие в Сирии", - сказал Euronews один из экспертов.

Эксперт предупредил, что Россия может применить химическое оружие в Украине, призвав международное сообщество осудить его использование.

Кремль утверждает, что у него нет намерений применять химическое оружие.

В воскресенье Россию обвинили в применении фосфора в осажденном городе Бахмут, а Украина опубликовала кадры, на которых якобы видно, как фосфор обрушивается на ее позиции.

Хотя фосфор не классифицируется как химическое оружие в международном праве, его использование против гражданских районов считается военным преступлением в соответствии с Женевской конвенцией из-за его "неизбирательного" и "травмирующего воздействия".

Фосфор способствует возникновению пожаров, которые невероятно трудно потушить. Если химикат попадает на людей, они получают ужасающие ожоги, которые усугубляются при контакте с водой.

Тем не менее, он может законно использоваться военными для ночной иллюминации и дымовых завес.

Несмотря на то, что это "абсолютно ужасное оружие", Хамиш де Бреттон-Гордон, британский эксперт по химическому оружию, говорит, что с военной точки зрения оно может быть "невероятно успешным" на поле боя.

"Это было излюбленное оружие сирийского режима", - объяснил он. "С его помощью сжигались целые города и деревни на северо-западе, "как в средневековой политике выжженной земли".

Бомбы с белым фосфором предположительно использовались сирийскими правительственными войсками, работавшими вместе с российским генералом Сергеем Суровикиным, в рамках военной интервенции Москвы в 2015 году, чтобы спасти от повстанцев находящегося в заточении лидера страны Башара Асада.

После командования российскими войсками в сирийской гражданской войне Суровикин, известный как "генерал Армагедон", сейчас - заместитель командующего Объединённой группировкой российских войск на Украине (с 8 октября 2022 года по 11 января 2023 года - собственно командующий).

"Русские и сирийцы поняли, что можно воевать в городах и поселках, но и у этой тактики есть свои пределы", - сказал де Бреттон-Гордон в интервью Euronews. "Как только вы превращаете их в руины, очень трудно вытеснить своих врагов. Люди могут спрятаться. Но если вы добавите фосфор, он выжжет их".

"Именно это мы видим в Бахмуте", - добавил он.

С августа российские и украинские войска ведут ожесточенные бои за старый соляной город, который сравнивают с "мясорубкой". Бои привели к большим потерям и истощению запасов с обеих сторон, особенно боеприпасов.

"Никто ничего не добился", - сказал де Бреттон-Гордон, добавив, что фосфор, вероятно, используется от "отчаяния".

Фосфор также может оказывать значительное психологическое воздействие как на военнослужащих, так и на гражданских лиц, которые зачастую не имеют возможности защитить себя от ужасных ожогов.

США, Великобритания и другие страны неоднократно высказывали опасения, что Россия может применить химическое оружие в Украине, особенно сразу после ее вторжения в прошлом году.

До сих пор эти опасения были необоснованными. Но у де Бреттон-Гордона есть предупреждение на будущее.

"Когда фосфор не сработал, Асад перешел к химическому оружию и использовал хлор и нервно-паралитические вещества", - сказал он. "Это было почти предпоследнее оружие, которое мы видели в Сирии. Когда оно не сработало, они перешли к химическому оружию".

"Это вполне возможно".

Бывший офицер британской армии и командир Объединенного полка химических, биологических, радиологических и ядерных войск Великобритании утверждает, что сирийские правительственные войска смогли прорвать четырехлетнюю осаду Алеппо в 2016 году благодаря бочковым бомбам с хлором.

Асад неоднократно отрицал использование химического оружия против гражданского населения Сирии, хотя международные следователи неоднократно фиксировали его применение.

Заявив, что Москва не применяла химическое оружие в Украине, де Бреттон-Гордон считает, что миру не следует "полагаться" на то, что так и будет.

"Международное сообщество должно подтвердить, что любое применение химического или биологического оружия неприемлемо ни в какой форме", - добавил он. "Они должны призвать русских".

"Я уверен, что НАТО и Запад будут действовать, если они [Россия] применят химическое оружие в Украине. Но после этого они остались в стороне, когда Асад применил такое оружие в Сирии, и это может ободрить Путина", - продолжил де Бреттон-Гордон.

"Я думаю, что несколько метких слов от Байдена и других мировых лидеров в этот момент могут быть полезны", - добавил он.

В марте 2022 года президент США Джо Байден заявил, что НАТО ответит в случае их применения, добавив, что "характер ответа будет зависеть от характера применения".

Россия является одной из 193 стран, подписавших Конвенцию о химическом оружии, запрещающую производить, накапливать и использовать такое оружие.

Кремль отрицает наличие химического оружия. Однако, по заключениям западных официальных источников, Москва использовала смертельное нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления лидера оппозиции Алексея Навального и политических оппонентов в Великобритании, и некоторые журналисты-расследователи утверждают, что у страны есть секретная программа создания оружия.

Как и многие другие страны, Россия также имеет большие запасы промышленных химикатов, таких как хлор, которые могут быть использованы в военных целях.

В декабре Киев обвинил Россию в применении запрещенного химического оружия против своих войск на востоке Украины.