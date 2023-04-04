Россия разместит ядерное оружие в Беларуси на границе со странами НАТО

Военнослужащие белорусской армии начали обучение в России по эксплуатации и обслуживанию тактического ракетного комплекса "Искандер-М", способного запускать ракеты с ядерными боеголовками.

Обучение проходит через две недели после того, как Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие на границе Беларуси с членами НАТО - Латвией, Литвой и Польшей.

Своё видение ситуации высказывает старший научный сотрудник Венского центра по разоружению Николай Соков:

"Ядерное оружие - это политический инструмент. [...] Хотя у нас нет конкретной информации [по численности установок], скорее всего, число будет небольшим: около 10-20. Никто не говорит об очень больших количествах. Все говорят о самолетах, так что это должны быть гравитационные бомбы на самолетах."

Угроза, которую высказывает Путин, похоже пересекает очередную "красную черту". На этот раз его обращение направлено непосредственно в адрес Польши, как утверждает аналитик.

"Я почти уверен, что поскольку речь идет об оружии малой дальности, то главной мишенью в данном случае - это не все страны НАТО, а конкретно Польша, - продолжает Николай Соков. - Польша всегда была в первых рядах сторонников Украины. Польша также выступает за очень жесткий подход к России. В стране открыто говорят о полном поражении России и о смене режима. Так что мы на самом деле говорим об эскалации на этом конкретном участке фронта."

До сих пор неизвестно, когда Россия разместит свое ядерное оружие в Беларуси, и где именно оно будет дислоцироваться. Москва просто заявляет, что строит объекты для хранения оружия в соседней стране и что они будут готовы к 1 июля.

Она также заявила, что работает над модернизацией белорусских военных самолетов, чтобы они могли перевозить такое оружие. Это говорит о том, что объявленный переезд может занять какое-то время.

"Мы не можем быть уверены, но похоже, что Россия не будет в ближайшее время перемещать ядерное оружие в Беларусь, - отмечает ст.н.сотрудник Венского центра по разоружению Николай Соков. - Следующим этапом будет строительство хранилищ. По имеющимся данным, уже сейчас проводится переоборудование самолетов, а также обучение экипажей. Но фактическое перемещение боеголовок, вероятно, станет следующим этапом. Это будет отдельная операция. Так что все уже готово, но будет ли Россия на самом деле перемещать ядерное оружие или нет - это решение будет принято позже."