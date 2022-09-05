Шестнадцать домов в селе Безруки Харьковской области были разрушены в результате российских ударов в ночь на воскресенье, заявили власти Дергачёвского района, к которому относится село.

Глава местной администрации утверждает, что "были применены кассетные фосфорные боеприпасы". Уточняется, что в результате ударов никто из жителей Безрук, где проживают до тысячи человек, не пострадал, многие эвакуировались.

В последние три дня оккупационные войска просто неистовствуют. То количество снарядов, которое они выпустили за три дня по городам района, столько они не выпускали с первых дней войны. Впечатляет то, что этой ночью противник использовал кассетные фосфорные боеприпасы по гражданской инфраструктуре Вячеслав Задоренко глава Дергачёвского района Харьковской области

Реакции Минобороны РФ пока не последовало.

Обвинения в использовании фосфорных боеприпасов как российской, так и украинской армией звучат с первых дней вторжения.

Опрошенные СМИ и изучившие фото- и видеоматериалы независимые эксперты говорят о высокой вероятности факта применения зажигательного оружия, в частности, в боях за Киев, Краматорск, при осаде Мариуполя, обороне ВСУ аэропорта Антонов. Но при этом они заявляют о нехватке данных, позволяющих установить, применялся ли белый фосфор или боеприпасы на основе термита.

Применение зажигательных боеприпасов (включая белый фосфор) не запрещено Женевскими конвенциями, но ограничено Протоколом III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия. Советский союз подписал документ в 1982. Учитывая, что его правопреемники Россия и Украина не отозвали свои подписи, положения протокола обязательны для них.