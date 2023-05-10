Орехово ждёт контрнаступления ВСУ в бомбоубежище

Euronews

Около тысячи жителей украинского Орехова остались в городе, несмотря на обстрелы. Они ждут контрнаступления ВСУ в бомбоубежище.

Южный фронт Украины находится всего в 7 км от города Орехова, где около 1000 человек пытаются выжить под непрекращающимися артиллерийскими обстрелами, ожидая крупного украинского наступления.

Жизнь населения в основном проходит в подвалах. На столах - ветки сирени: весенние цветы поднимают настроение, несмотря на продолжающуюся войну.

Здесь жители Орехова спят, здесь питаются. А снаружи разрушений с каждым днём всё больше.

Светлана Ромашко работает волонтёром на кухне бомбоубежища.

"Это очень грустно, до слёз, - говорит она_. - Я это вижу каждый день. Сегодня утром иду на работу - там дом стоял, иду вечером после работы - дома уже нет. Это очень грустно, и можно плакать каждый день, но нельзя. Враги этого не дождутся". _

Бомбоубежище находится под местной школой, здесь люди могут принять душ, постирать одежду и поесть. По мере того, как продолжается война, вопрос продуктов питания становится всё более важным.

В Киеве волонтёры стараются творчески подходят к питанию солдат, сражающихся на фронте. Используя орехи и сухофрукты, они изготавливают энергетические батончи для солдат, а также адаптируют для нужд армии традиционный борщ. Добровольцы готовят полуфабрикат из сушёных овощей, который потом, залив водой, можно легко превратить в питательное блюдо.

Светлана Козина - координатор волонтёрской группы "Кучарська сотна столицы":

"На фронте главное - боеприпасы и еда. Это то, чем стреляют, и это то, что потребляют для поддержания сил. Еда в таком виде очень удобна, потому что она компактна. Такой пакет можно держать в сумке, или даже в кармане куртки, заложить за бронежилет".

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Эти материалы подготовлены журналистом "Франс Пресс" Арманом Сольденом, погибшем на востоке Украины.