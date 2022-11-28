ОЗХО обсуждает риски применения химического оружия в Украине

Война в Украине стала главной темой ежегодной конференции Организации по запрещению химического оружия. Секретариат заявляет о возросшей угрозе применения средств массового поражения из-за продолжающегося конфликта. В руководстве ОЗХО считают, что этому способствуют и разногласия между странами-членами организации.

Война усугубила существующую напряженность до такой степени, что невозможно уже даже предположить единство международного сообщества по общим глобальным проблемам, связанным с международной безопасностью и миром. Фернандо Ариас гендиректор ОЗХО

Конференция сопровождается заявлениями российской стороны о попытках, в частности, Нидерландов помешать работе делегации и не допустить экспертов на слушания. Москва ранее обещала обосновать в ОЗХО обвинения в адрес Киева в разработке биологического оружия. Россия заявляет, что этот проект курировали Соединённые Штаты. Власти Украины и разведка США эти обвинения категорически отвергали. В американском Белом доме называли их «дезинформацией», «несовместимой со здравым смыслом», и подготовкой для применения российского химического или биологического оружия.

Москва обвиняла Киев также в намерении применить «грязную бомбу» с радиоактивными компонентами. Украина это отвергает и обвиняет Россию в ядерном шантаже с использованием захваченной Запорожской АЭС, которая неоднократно получала повреждения из-за обстрелов.