ЧМ по дзюдо в Катаре: Хифуми и Ута Абэ - четырехкратные чемпионы мира

Euronews

Брат и сестра из Японии Хифуми и Ута Абэ выиграли свои финальные поединки в Дохе и стали четырехкратными чемпионами мира по дзюдо.

Второй день чемпионата мира по дзюдо в Дохе начался с красочного представления, выступлений президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера и главы Федерации дзюдо Катара Халида Аль-Аттия. Председатель оргкомитета шейх Джоан Аль-Тани в своей речи выразил благодарность местному правительству за поддержку в организации соревнований и пригласил лучших дзюдоистов планеты на татами. Перед дзюдо собравшиеся на арене зрители и спортсмены посмотрели выступление танцевальных коллективов и световое шоу, рассказывающие о богатой истории и традициях Катара.

Главным претендентом на золото в весе до 52 кг считалась действующая чемпионка мира и олимпийских игр японка Ута Абэ. Свое превосходство она доказывала в одной схватке за другой, демонстрируя отточенную технику бросков. В финале ей предстояло встретиться с молодой дзюдоисткой из Узбекистана Диёрой Келдиёровой. Многократная победительница турниров Большого шлема тоже выглядела уверенно в этот день на татами. Финальная схватка длилась две с половиной минуты и завершилась победой Абэ. Японка стала четырехкратной чемпионкой мира. Медали победительнице и призерам вручил президент НОК Катара шейх Джоан Аль-Тани.

"Конечно, я очень счастлива. Знала, что смогу победить, как и мой брат. Это очень удачный день для нас", - сказала Ута Абэ после церемонии награждения.

Победа брата

В весовой категории до 66 кг у мужчин все ждали поединка двух фаворитов турнира Хифуми Абэ, брата Уты, и Дзёсиро Маруямы из Японии. Их схватка стала финальной и длилась более десяти минут. Это не первый их финал на соревнованиях топ-уровня, спортсмены хорошо знают технику друг друга. В решающем поединке предыдущего чемпионата мира, который проходил в столице Узбекистана Ташкенте, победу одержал Абэ. В финале турнира Большого шлема в Осаке пять лет назад - Маруяма.

После десяти минут упорной борьбы сильнее на этот раз вновь оказался Абэ. Церемонию награждения провел вице-президент НОК Катара Тани Аль-Кувари.

"Я был счастлив, что моей сестре удалось выиграть свой финал. Меня это воодушевило, хотя ее победы перед моими схватками уже вошли в привычку. Я чувствовал ее поддержку, и это помогло мне одержать верх над соперником", - сказал после победы Абэ.

Для Хифуми Абэ эта победа на чемпионате мира, как и для его сестры, стала четвертой по счету.