Пригожин против генералов и "счастливого дедушки"

Euronews

Глава наемников критикует российских военачальников, снова жалуется на нехватку боеприпасов и рассказывает о неком "счастливом дедушке", который не знает о реальной обстановке на фронте.

Основатель ЧВК "Вагнер" снова подверг критике российских военачальников. Евгений Пригожин в очередной раз пожаловался на отсутствие боеприпасов для битвы за Бахмут. В этом районе, по его Пригожина, одно из подразделений армии РФ бросило свои позиции. Глава наемников пригрозил генералам жесткими последствиями.

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер": "Сегодня утром начальник Генштаба лично поправил все циферки и уменьшил их в 10 раз. Это очень нехорошо. Если так будет продолжаться, то мы не сможем воевать. Если все задачи выполняются ради того, чтобы обмануть верховного главнокомандующего, либо верховный главнокомандующий вам жопу порвет, либо русский народ, который очень будет расстроен, если война будет проиграна".

Пригожин также упомянул некого "счастливого дедушку", который, "думает, что ему хорошо", несмотря на обстановку на фронте. Об этом "дедушке" Пригожин высказался уничижительно.