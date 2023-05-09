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Украина

Пригожин против генералов и "счастливого дедушки"

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Архив   -  Авторское право  AP/PRIGOZHIN PRESS SERVICE
 Euronews

Глава наемников критикует российских военачальников, снова жалуется на нехватку боеприпасов и рассказывает о неком "счастливом дедушке", который не знает о реальной обстановке на фронте.

Основатель ЧВК "Вагнер" снова подверг критике российских военачальников. Евгений Пригожин в очередной раз пожаловался на отсутствие боеприпасов для битвы за Бахмут. В этом районе, по его Пригожина, одно из подразделений армии РФ бросило свои позиции. Глава наемников пригрозил генералам жесткими последствиями.

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер": "Сегодня утром начальник Генштаба лично поправил все циферки и уменьшил их в 10 раз. Это очень нехорошо. Если так будет продолжаться, то мы не сможем воевать. Если все задачи выполняются ради того, чтобы обмануть верховного главнокомандующего, либо верховный главнокомандующий вам жопу порвет, либо русский народ, который очень будет расстроен, если война будет проиграна".

Пригожин также упомянул некого "счастливого дедушку", который, "думает, что ему хорошо", несмотря на обстановку на фронте. Об этом "дедушке" Пригожин высказался уничижительно.

Есть люди, которые воюют, а есть люди, которые один раз в жизни где-то выучили, что должен быть резерв — и копят, копят, копят эти резервы.

Промышленность стругает вот такие вот снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войска, их накапливают на неких складах. Для чего — никто не знает. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат.

А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный м***к?
Евгений Пригожин
глава ЧВК "Вагнер"

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