Защитники "Азовстали" вспоминают о месяцах осады и плена

Прошел год с тех пор, как защитники сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе сложили оружие после изматывающей трехмесячной осады, ставшей символом жесткости Москвы и стойкости украинцев.

Принимали огонь на себя

"Мы понимали, что чем дольше удерживаем "Азовсталь", чем дольше удерживаем Мариуполь, тем дольше основная часть российской армии будет сосредоточена на нас, потому что им нужно забрать город", - рассказал нам 30-летний Олег Карамов из 36-й Бригады морской пехоты, которая была в числе защитников комбината.

"Мы понимали, что чем дольше удерживаем "Азовсталь", чем дольше удерживаем Мариуполь, тем дольше основная часть российской армии будет сосредоточена на нас, потому что им нужно забрать город". Олег Карамов, защитник "Азовстали".

Бригаду разместили в Мариуполе задолго до войны. В самом начале российского вторжения военные получили приказ отступить сначала в село Волонтёровка, а затем на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. "Это было тактическое отступление. Никто не бежал, никто не уходил. Мы забрали своих раненых, забрали убитых, насколько это было возможно", - вспоминает Карамов.

Он рассказывает также о силах, изначально задействованных в обороне региона: "До окружения Мариуполя полк "Азов" воевал в восточном направлении. Кроме морпехов на месте были представители Национальной гвардии Украины, пограничники, морская охрана, территориальная оборона, полиция, спецназ. Половина из них успела покинуть Мариуполь до осады, половина осталась защищать город вместе с нами. Они сделали это добровольно, никто их не заставлял".

Они держали осаду в туннелях и бункерах завода. Euronews

"У россиян ничего не было"

Когда российское кольцо сомкнулось, единственным выходом стал прорыв через кордоны для воссоединения с полком "Азов" на "Азовстали". Был конец апреля.

Олега Карамова вспоминает, что "первая колонна прошла ночью, им помогло то, что у русских ничего не было - ни тепловизоров, ни приборов ночного видения. Первая колонна прошла без потерь, без раненых. Их остановили на российском блокпосту, там даже не поняли, что это были украинцы. Им не удалось разглядеть, кто сидит в машинах. Они посветили фонариком, подали сигнал, чтобы колонна остановилась. Кто-то спросил: "Кто вы? Свои?" Наш боец ответил по-русски: "Да, все свои". Их и пропустили".

"Мы не поверили, что надо сдаться"

"Когда мы вошли на территорию завода, разрушения были колоссальными", - рассказывает Антон Ивлев, младший сержант 36-й бригады. - Земля была перемешана с металлом и бетоном. Не было ни дорог, ни коммуникаций, ничего. Личный состав, который был на ногах, занимался выполнением боевых задач. Раненые помогали налаживать быт - готовить еду, приносить воду".

"Мы должны были стать подкреплением для полка "Азов", - добавляет Рустам Бабаев, также служащий 36-й бригады морской пехоты. - Мы вышли на позиции, не зная местности, не зная, откуда появится противник. Боеприпасов у нас тоже не было. Мы потеряли много людей".

Антон Ивлев, Олег Карамов и Рустам Бабаев пережили одну из самых смертоносных на сегодняшний день глав войны России против Украины. Украинские власти говорят, что не знают, сколько именно солдат погребены под обломками сталелитейного завода. Еще несколько тысяч попали в плен, когда Киев отдал приказ сложить оружие.

"Когда нам сказали, что приказано сложить оружие, сдаться в плен, мы не поверили", - вспоминает Рустам Бабаев. - Мы ждали сутки, потом нам не показали этот документ: по приказу главнокомандующего и для сохранения жизни личного состава следовало сложить оружие".

17 мая 2022 года первые украинские солдаты были доставлены на объекты на территории сепаратистов, включая печально известный центр содержания в Оленевке, где 50 военнопленных позже погибли в результате загадочного взрыва.

Репортаж "Азовсталь: решающая битва" на нашем канале - это редкие свидетельства о том, что происходило внутри туннелей сталелитейного завода и во время российского плена. Наш сюжет - еще и дань уважения мужчинам и женщинам, которые как Антон Ивлев, Рустам Бабаев и Олег Карамов продолжают бороться за суверенитет и свободу своей страны.