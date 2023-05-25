Там крадут воду: в Андалусии незаконные скважины лишают жизни птиц

В очередном выпуске программы "Очевидец" мы предлагаем поговорить о настоящем бедствии испанского юга - краже воды. Стихийные фермеры не только захватывают там земли заповедника, но и выкачивают из почвы грунтовые воды, лишая жизни флору и фауну.

Приглашаем вас в Андалусию, где наш репортер Ханс фон дер Брели ищет - и находит - нелегальные скважины для забора воды. Две трети территории Испании сегодня - под угрозой опустынивания. Климатический кризис разгорается. Конфликты из-за использования воды множатся, в том числе в Доньяне, одном из важнейших заповедников Европы.

В интересах клубники

Суровые охранники патрулируют границу этого природного резерва. Здесь набирает обороты интенсивное тепличное хозяйство, отсюда на рынок поступает 80% всех испанских ягод. Клубника, говорят экологи, отбирает воду у птиц.

Нелегальные пристройки, теплицы, насосные станции "растут как грибы". Почву бурят и превращают в подобие "швейцарского сыра". Антонио Сантос, глава подразделения инспекторов местной гидрографической конфедерации, принял меры: "За последние четыре года мы закрыли 1116 незаконных колодцев", - говорит он.

Напряженность не спадает. Фермеры защищают свои скважины и захват земель. Иногда Антонио приходится вызывать полицию. Но закрыть незаконный колодец не так-то просто. Это настоящая бумажная война, которая ведется с помощью юридических уведомлений и судебных разбирательств, они могут длиться до восьми лет.

Доньяна защищена знаком Natura 2000 Европейского Союза. Еврокомиссия обеспокоена региональным законопроектом, который предлагает легализовать стихийные водохранилища, созданные производителями ягод. Природоохранная организация WWF также бьет тревогу. Фелипе Фуэнтельсаз формулирует проблему так: "У нас - 2 тысячи незаконных гектаров и тысяча незаконных скважин. Это похоже на Дикий Запад".

Узаконить всех фермеров

Хулио Диас лоббирует интересы тепличных хозяйств в муниципалитете Лусены, обвиняя WWF в использовании "ненаучных методов" подсчета стихийных ферм и нападая на центральное правительство Испании за то, что оно не обеспечило доставку достаточного количества поверхностных вод из других мест.

Пока Диас апеллирует к созданным в регионе 100 тысячам рабочих мест, Серхио, оррнитолог в Доньяне, показывает влияние засухи на перелетных птиц. Обычно Серхио насчитывает 50 тысяч серых гусей в своей зоне наблюдения. В этом году прилетело только 1200. Он смотрит в свой полевой бинокль: "Здесь совершенно сухо. Обычно лагуна покрыта водой и там - тысячи птиц. Что случилось? Вода есть только для фермеров? А для птиц? Мы должны делиться водой!"