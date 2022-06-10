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Украина

Дневник мариупольского мальчика

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Сотрудники МЧС России убирают завалы в разрушенном Мариупольском драматическом театре 10 мая 2022 года
Сотрудники МЧС России убирают завалы в разрушенном Мариупольском драматическом театре 10 мая 2022 года   -   Авторское право  STRINGER/AFP or licensors

Одна из самых кровавых глав украинской войны нашла отражение в дневнике восьмилетнего мальчика. Егор Кравцов вёл записи в Мариуполе, когда украинские силы оборонялись от наступающих российских войск. 

Сейчас Егор с матерь и сестрой находится в Запорожье, куда им удалось бежать. А дневник мальчика стал бесценным документом о жизни в осаждённом Мариуполе через призму восприятия ребёнка. Его показала репортёру мать мальчика с частью собственного видео, снятого на мобильный телефон.

"У меня рана на спине, кожа содрана. У сестры рассечение__головы. У мамы выдрано мясо на руке и дырка на ноге", - поясняет Егор сделанные в дневнике рисунки. 

Сейчас семья находится в в относительно безопасном месте, но мальчик очень скучает по дедушке и по своему городу, особенно по Мариупольскому драмтеатру, куда любил ходить. Там шёл как раз его любимый спектакль. Театр, в котором прятались мирные жители с детьми, российские войска разбомбили при осаде города

Елена Кравцова, мама Егора:

"Рисовать любил, да. Рисовал ручкой на бумаге. даже не любил там цветные карандаши, фломастеры. Такое не любил. Ручкой любил. Магазины какие-то нарисовал, игры всякие. Это да, это у него было. Девочки соседские, Надя и Галя. Похоронены. Первая сестра умерла, потом другая. Это последнее, что он нарисовал".

Елена говорит, что перед тем, как бежать из Мариуполя, она сняла на камеру телефона развалины своего дома, на память. В их уютный дом с садом попала ракета, и от него мало что осталось. А теперь, когда Мариуполь контролируютроссийские войска, они больше не могут вернуться, чтобы его отстроить.