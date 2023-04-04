Кто контролирует Бахмут?

Euronews

Украинские солдаты помогают эвакуировать мирных жителей, которые все еще остаются в осажденном Бахмуте.

Борьба за этот промышленный город стала самой продолжительной и кровопролитной битвой с начала войны.

По здешним улицам направляются на фронт и возвращаются с него многочисленные украинские танки и бронетранспортеры.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ опроверг заявления России о взятии Бахмута. По словам Сергея Череватого, украинские военные продолжают держать оборону города.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что Бахмут взят юридически, а над городской администрацией поднят российский флаг. Как доказательство он опубликовал видеозапись в режиме ночного видения. Однако точное место идентифицировать не удалось.

Накануне Владимир Зеленский побывал в Черниговской области. В частности он посетил село Ягодное, которое в первые недели вторжения находилось под российской оккупацией. Украинский президент назвал эту поездку "одной из самых сложных по эмоциям". В среду Зеленский должен отправиться в Польшу для переговоров с президентом Анджеем Дудой. Варшава уже поставила Украине первую партию советских истребителей МиГ-29.

Министерство обороны России утверждает, что в ходе наступления на Донецком направлении "уничтожило до 285 украинских военнослужащих", а также многочисленную украинскую военную технику.