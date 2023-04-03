Польские истребители МиГ-29 прибыли в Украину

Первые истребители МиГ-29 из Польши прибыли в Украину. Информацию об этом подтвердили в офисе президента Польши, не называя конкретное число самолетов. Польша в ближайшие несколько лет планирует заменить эту технику более современными машинами.

В середине марта Польша и Словакия впервые с начала полномасштабного вторжения России пообещали поставить Украине боевые самолеты .

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл в Украину с визитом.

"Чтобы Украина получила четкий знак, что мы верим, что она победит, что она будет восстановлена, что Европа заинтересована не только в поддержке в нужде, но и в том, чтобы Украина была экономически сильным партнером в будущем", — заявил он.

Хабек прибыл в сопровождении небольшой группы предпринимателей. Основная цель этой поездки — обсуждение вопросов восстановления Украины и сотрудничества в энергетическом секторе.