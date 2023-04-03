Бои за Бахмут продолжаются. ВСУ готовится к контрнаступлению

Российские, украинские и западные источники отмечают, что российское зимнее наступление не достигло поставленных Кремлём целей по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей к концу марта.

Замначальника ГУ Национальной гвардии России (Росгвардии) в оккупированной Донецкой области отметил, что неудачи в ходе наступления вызывают негативные настроения среди личного состава и приводят к потерям в живой силе.

Минобороны Великобритании отмечает: хотя Россия понесла до 200.000 потерь с момента полномасштабного вторжения в Украину, значительное число потерь вызвано небоевыми причинами.

К ним, вероятно, относятся некачественные учения по обращению с оружием, ДТП и погодные травмы, такие как переохлаждение, - говорится в сообщении. Российские командиры, вероятно, считают, что повсеместное злоупотребление алкоголем особенно пагубно сказывается на боеспособности.

Российские войска продолжают наступление на Бахмут и его окрестности. Американский "Институт изучения войны" утверждает, что они, по-видимому, захватили завод AZOM в северной части Бахмута, как уже отмечалось ранее. Украинские войска нанесли ракетный удар по заводу 2 апреля.

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его войска подняли российский флаг над зданием городской администрации. После его последних заявлений Украина заявила, что российские войска "очень далеки" от захвата Бахмута, и что бои идут вокруг здания городской администрации, где, по утверждению наемников "Вагнер" и был поднят российский флаг.

Российские военные блогеры высказывают опасения, что российские войска должны завершить наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению, которое они ожидают в период между Пасхой 16 апреля и советским Днем Победы 9 мая.