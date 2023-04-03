Киев заявляет, что силы РФ "очень далеки" от захвата Бахмута

ВСУ заявляют, что российские силы очень далеки от захвата Бахмута, а вокруг здания администрации горсовета идут бои. В комментарии информационному агентству Reuters представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил: "Вокруг здания городского совета идут бои, они ничего не захватили в юридическом смысле".

"Они подняли флаг над каким-то туалетом. Они прикрепили его сбоку неизвестно к чему, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну ладно, пусть думают, что взяли", — сказал в комментарии Reuters Сергей Череватый.

"Бахмут — украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого", — заявил представитель ВСУ.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео с утверждением, что над зданием был поднят российский флаг и заявил о "юридическом" захвате Бахмута.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призвал "спокойно реагировать на фейки".

Государственная пограничная служба Украины, в свою очередь, опубликовала видео группы украинских солдат с комментарием "Крепость Бахмут. Стоим".

Генштаб ВСУ Украины сообщил, что за последние сутки украинские военные отразили в Бахмуте свыше 20 атак российских сил, а также опубликовал фотографии боев в городе.

Тяжелые бои за Бахмут в Донецкой области не прекращаются с июля прошлого года.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военным приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника.