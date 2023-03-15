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Германия

«Бундесверу не хватает всего»

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 Euronews
Поставляемое Киеву снаряжение, по словам парламентариев, ничем не замещается
Поставляемое Киеву снаряжение, по словам парламентариев, ничем не замещается   -  Авторское право  Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Немецким вооружённым силам «не хватает всего»: глава парламентского оборонного комитета Германии резко раскритиковала политику правительства. По её словам, несмотря на обещание в прошлом году выделить более 100 млрд евро на оборону страны, «ни одного евро» из этого пакета не было потрачено на заказы.

Ева Хёгль, Глава оборонного комитета Бундестага:

«Я начну с темы материального имущества, которую можно резюмировать одним предложением: Бундесверу не хватает всего, а с 24 февраля 2022 года всего стало ещё меньше. Это относится к обучению, к манёврам, к снаряжению и технике».

В прошлом году канцлер Олаф Шольц объявил о значительном увеличении оборонных расходов и, фактически, о разрыве с пацифистской политикой. В частности, в Берлине заявили, что теперь будут следовать цели НАТО довести оборонные расходы до 2% ВВП. А численность вооружённых сил планируют довести до 203 тысяч человек к 2031 году.

Но глава парламентского комитета сомневается в реальности этой задачи. По её словам, сейчас солдатам не хватает ни личной экипировки, ни оборудования.

При этом то оружие и снаряжение, которое Берлин отправляет Киеву, ничем не замещается.

По мнению немецких парламентариев, закупка оружия и техники занимает слишком много времени, вся система государственных оборонных заказов слишком бюрократизирована, несмотря на обещания кабинета упростить процедуры.