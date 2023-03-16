Украина: посевная на заминированных полях

В Херсонской области начинают посевную кампанию — уже вторую в военное время.

Но работы продвигаются небыстро из-за огромного количества мин и неразорвавшихся снарядов в полях. При этом продолжаются и российские обстрелы — часть области по-прежнему оккупирована. Ежедневно сообщается о десятках обстрелов и сотнях упавших в области снарядов.

Там, где проходила линия фронта, необходимо обследовать каждое поле. Рук у сапёров просто не хватает. Даже если в земле нет взрывчатки, необходимо очистить её от металла — обломков и осколков.

Андрей Литвинов, фермер:

«Старались своими силами, ещё немного помогали в свободное время парни-сапёры. Было найдено здесь примерно 300 снарядов, которые парни собирали, обезвреживали, взрывали».

По всей стране саперам нужно обследовать около 2 миллионов гектаров полей. На Херсонщине надеются засеять лишь треть довоенных площадей в освобождённых районах на правобережье Днепра.

В Киеве надеются на поставки западной техники для масштабного разминирования, иначе посевная окажется под угрозой срыва.

Артем, тракторист:

«Я с детства мечтал трактористом быть, нравится мне это. Если бы разминировали, я хоть сейчас бы поехал, помчался бы. Отвык уже немного, хочется в поле».

В украинском правительстве констатируют, что к середине мая удастся очистить от трети до половины пострадавших от войны полей. Но остаётся риск, что около полумиллиона гектаров засеять этой весной не удастся.