МО: "Непосредственной военной опасности нет"

Молдавия переживает энергетический кризис на фоне антиправительственных выступлений, но непосредственной опасности вступления в военный конфликт не существует, заверил министр обороны страны.

Он сказал об имеющихся подозрениях о том, что к продолжающимся протестам причастна Россия. В связи с этим арестованы несколько человек. Есть и другие риски для Молдавии:

Я говорю о гибридной войне. Она проявляется через дезинформацию и фейковые новости, что отражается в напряжённости внутри нашего общества, порождённой Россией для изменения политического строя, для дестабилизации ситуации и свержения государственной власти. Анатолий Носатый министр обороны Молдавии

В феврале президент Молдавии Майя Санду встретилась в Мюнхене с генеральным секретарем НАТО. Это было расценено как шаг в сторону альянса, вступление в который пока не предусмотрено молдавской конституцией.

Вступление в НАТО — это, прежде всего, политический вопрос, по поводу которого ведётся много споров. Для нас приоритетом является сотрудничество с НАТО, и в прошлом году нам удалось его углубить Анатолий Носатый министр обороны Молдавии

Молдавия – одна из беднейших стран Европы. С началом российского вторжения в соседнюю Украину еще больше усугубился кризис из-за нехватки энергии.

ЕС предоставил помощь, но недовольство растёт, особенно в отколовшемся регионе Приднестровье на границе с Украиной, который контролируется пророссийскими силами и где размещены российские войска.