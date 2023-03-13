МО: "Непосредственной военной опасности нет"Комментарии
Молдавия переживает энергетический кризис на фоне антиправительственных выступлений, но непосредственной опасности вступления в военный конфликт не существует, заверил министр обороны страны.
Он сказал об имеющихся подозрениях о том, что к продолжающимся протестам причастна Россия. В связи с этим арестованы несколько человек. Есть и другие риски для Молдавии:
В феврале президент Молдавии Майя Санду встретилась в Мюнхене с генеральным секретарем НАТО. Это было расценено как шаг в сторону альянса, вступление в который пока не предусмотрено молдавской конституцией.
Молдавия – одна из беднейших стран Европы. С началом российского вторжения в соседнюю Украину еще больше усугубился кризис из-за нехватки энергии.
ЕС предоставил помощь, но недовольство растёт, особенно в отколовшемся регионе Приднестровье на границе с Украиной, который контролируется пророссийскими силами и где размещены российские войска.