Французы не готовы к поздней пенсии и продолжат бастовать

Французы - против планов президента Макрона провести пенсионную реформу. С января в знак протеста на улицы там вышли миллионы.Такого сплоченного фронта профсоюзов страна не видела уже более десяти лет. Реформа предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет: профсоюзы намерены заблокировать текст, который правительство может ввести в действие без голосования в парламенте.

Удар по самым слабым?

Эрве Мурлева, президент профсоюза металлургического CFTC из Лиона, убежден: реформа наказывает тех, кто трудится в самых тяжелых секторах. "Единственный способ найти деньги во Франции в условиях дефицита - это просить людей работать дольше, - говорит он. - Но есть огромная разница между теми, кто в форме и может работать, и теми, кто нездоров. Эти люди будут получать меньшую пенсию, им официально говорят, что они должны работать дольше, чтобы получить хоть что-то".

Общаясь с профсоюзными активистами, участниками протестов понимаешь, что глубокий социальный гнев, вызванный реформой, выходит за рамки двух дополнительных лет работы. Реформа, считают многие, ставит под сомнение права женщин, условия труда, заработную плату. "Условия труда ухудшились, работы больше, так как кадров не хватает, - возмущается Вероник Ревиллод, заместитель секретаря профсоюза CFDT - Неправильно заканчивать карьеру сломленным!"

Миллиарды за счет пенсионеров

С помощью реформы правительство намерено избежать увеличения дефицита системы социального обеспечения, планируя привлечь более 17 миллиардов евро к 2030 году. В конце февраля президент Макрон пообщался с французами на рынке под Парижем. Там он заявил об "очевидности" необходимости работать больше.

"Несложно понять, что сейчас работает меньше людей, чем 20 лет назад, - отметил он. - У нас больше пенсионеров и живем мы дольше. Поэтому нам не сохранить прежний пенсионный возраст. Это не сработает".

Действительно, средняя продолжительность жизни в ЕС уже некоторое время неуклонно растет, за исключением периода пандемии. Во Франции она составляет 83 года для женщин и 77 лет для мужчин, что на два года выше среднеевропейского показателя. Однако критики французской пенсионной реформы отмечают, что средняя продолжительность активной жизни не превышает 65 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Почему такой путь?

Действительно ли реформа настолько несправедлива? Она действительно неизбежна? Мы спросили об этом Бруно Палье, исследователя факультета политических наук в Париже, автора книги о пенсионных реформах. "Выбранная мера позволяет добиться наибольшей экономии в кратчайшие сроки, - отмечает он. - Она преследует в первую очередь экономические цели и отчасти мотивирована европейскими ожиданиями".

Эксперт уверен, что есть и другие пути. "Была возможность заставить людей дольше платить взносы или увеличить социальные отчисления работодателей и работников. Но правительство явно не хочет этого. Это табу", - резюмирует Палье.

Реформа частично продиктована европейскими требованиями привести дефицит бюджета в соответствие с ограничениями, установленными ЕС. Она также нацелена на то, чтобы подогнать пенсионный возраст Франции к другим странам. В Германии и Италии полная пенсия наступает в 67 лет, в Нидерландах и Португалии - в 66, а в Испании - в 65 лет при наличии большого стажа. То же самое в Швеции, Бельгии Австрии и Хорватии.

Цена эффективности

В Европе не все понимают, почему французы так неохотно идут на эту реформу. "Швед или немец думает: "Они там работают 35 часов в неделю, у них вечно отпуск. Но на самом деле происходит интенсификация труда, - отмечает Палье. - Сегодня у нас меньше работников, а значит, те, кто трудится, выкладываются больше".

Почасовая производительность труда во Франции - одна из самых высоких в Европе. "Вы производите больше за меньшее время, но это имеет свою цену", - говорит эксперт.