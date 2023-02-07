Третья забастовка против пенсионной реформы во Франции

Десятки тысяч французов вышли на улицы в разных городах страны, чтобы выразить свое недовольство реформой пенсионной системы, предусматривающей повышение минимального пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Это уже третья волна протестов, прокатившаяся по Франции с конца января. Манифестация приурочена к внесению законопроекта в Национальное собрание для дальнейшего рассмотрения и голосования.

Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Непокаренная Франция":

— Если только он (Макрон) не стал полностью авторитарным. В демократии на определенном этапе кто-то должен проявить здравомыслие. И это обязательно должен быть он, поскольку он несет ответственность за создание этого конфликта практически на пустом месте.

Протесты в первую очередь сказываются на работе общественного транспорта. Несмотря на неудобства, многие пассажиры поддерживают забастовку

Мохаммед Туальбия, студент:

— Мы должны объединиться, так как наблюдаем глобальный кризис. Речь идет не только о Франции, Швейцарии или Германии. Это общемировой кризис. Я бы сказал, что сейчас наступила постковидная эпоха, энергетический кризис. И нам есть что сказать.

В связи со школьными каникулами в нескольких регионах Франции протест не смог достичь такого размаха, как два предыдущих, собравших на демонстрации более миллиона человек. Профсоюзы запланировали новый день забастовки на 14 февраля.