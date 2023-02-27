Украина: карта боевых действий 27 февраля

Украинские и российские источники сходятся во мнении, что бои вокруг Бахмута на востоке Украины идут ожесточённо и безжалостно, а потери с обеих сторон высоки.

Россия стремится окружить украинские войска: вместо того, чтобы двигаться прямо к центру города, группа Вагнера пытается обойти его по широкой дуге с севера.

Лидер группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его бойцы захватили Ягодное в 2 км к северу от Бахмута, и опубликовал фотографию вагнеровцев, позирующих возле знака у въезда в посёлок. Данные геолокации позже показали, что группа Вагнера, вероятно, захватила его — об этом сообщает «Институт изучения войны».

Украинские военные опровергли эти утверждения, заявив, что интенсивные бои шли по всей линии фронта, включая Бахмут.

Дальше на юг, по данным ISW, российские войска продолжают попытки проводить эффективные операции на линии фронта в Запорожской области.

Представитель украинского Таврического оперативного направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские войска накапливают большое число личного состава и техники вблизи Васильевки и Гуляйполя в Запорожской области.

Заместитель начальника Главного разведывательного управления Украины заявил, что украинские войска готовятся к контрнаступлению нынешней весной и что одной из стратегических целей Украины — вбить клин в российский фронт на юге страны между Крымом и материковой частью России.