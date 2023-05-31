Карта боевых действий в Украине по данным ISW, 31 мая 2023

Саша Вакулина

Россия не добилась больших успехов в своих вероятных целях по нейтрализации усовершенствованной ПВО Украины и уничтожению украинских сил контратаки.

"С начала мая 2023 года Россия всё чаще уступает инициативу и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к своим собственным военным целям", — такова последняя оценка министерства обороны Великобритании.

Согласно последним данным разведки, в мае 2023 года Россия провела 20 ночных односторонних атак беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет вглубь Украины.

Россия не добилась больших успехов в своих вероятных целях по нейтрализации усовершенствованной ПВО Украины и уничтожению украинских сил контратаки. На местах были передислоцированы силы безопасности, чтобы реагировать на атаки партизан на западе России.

Институт изучения войны оценивает, что темп российских и украинских наступательных операций на бахмутском направлении остается низким.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска 30 мая не вели наступательных действий на бахмутском направлении.

Аналогичная оценка на юге, где 30 мая российские войска не наносили подтверждённых наземных ударов вдоль южного направления. Генштаб Украины и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщили, что российские войска ведут оборонительные операции на южном оперативном направлении в Херсонской и Запорожской областях.

Министерство обороны Великобритании добавляет: "В оперативном отношении российское командование, вероятно, пытается сформировать резервные силы и разместить их там, где, по их мнению, может произойти украинская контратака.

Однако это, вероятно, было подорвано незадействованными силами, которые вместо этого были отправленны для заполнения брешей на линии фронта вокруг Бахмута".