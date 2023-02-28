Зеленский: "Ситуация вокруг Бахмута постоянно усложняется"

Ситуация вокруг Бахмута постоянно усложняется. Об этом в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, российские войска регулярно уничтожают все, что может быть использовано для защиты украинских позиций.

Снимки с беспилотников, похоже, подтверждают это.

Вот что говорят украинские военные, пытающиеся сдержать российские войска.

"Они не могут атаковать большими группами, как в Соледаре, где были группы до 50 солдат. Обычно они атакуют формированиями по 10 человек. Стандартная схема. То, что я вижу: это регулярные войска, которые эвакуируют своих "трехсотых" (раненых), забирают "двухсотых" (убитых). Они беспокоятся об этом Юрий военнослужащий ВСУ

В Киеве президент Зеленский принял министра финансов США Джанет Йеллен.

Вашингтон выделяет Украине еще 1 миллиард долларов. В общей сложности за последний год США предоставили Киеву помощь в размере около 50 миллиардов долларов.

Всего через несколько дней после того, как Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов потребовала от России вывести войска из Украины, последствия российского вторжения также стали центральной темой на открытии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Министр иностранных дел Франции осудила Россию за "нарушение международного гуманитарного права".

Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции:

— Она (Россия) причиняет невыразимые страдания украинскому народу, повсеместные и всеобщие поборы с гражданского населения, убийства, массовые изнасилования, преднамеренные нападения на больницы, школы, родильные дома, насильственное перемещение населения, депортация детей.

Для ответа на обвинения Москва направит заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова для очного выступления перед советом в четверг.