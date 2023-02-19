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Германия

Конференция в Мюнхене: союзники обещают поддерживать Украину

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 Ирина Шелудкова
Переговоры представителей США и Украины на полях конференции в Мюнхене.
Переговоры представителей США и Украины на полях конференции в Мюнхене.   -  Авторское право  Petr David Josek/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Киев  получил от союзников важные сигналы по поставкам дальнобойных ракет и другого оружия для борьбы с российской военной агрессией. 

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировала план Китая по мирному урегулированию: 

Мы надеемся, что именно это будет в плане Китая — призыв к России прекратить воевать. Тогда прекратится война. Потому что если Украина прекратит защищать себя, и это может быть другой просьбой, то это будет означать конец Украины. Мы этого не можем допустить, поскольку это означало бы конец Уставу ООН.
Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ

Участники конференции обсуждают также вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что это произойдет уже летом. 

Во время конференции в Мюнхене прошли  манифестации как в поддержку Украины, так и против поставок оружия Киеву.