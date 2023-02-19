Конференция в Мюнхене: союзники обещают поддерживать Украину

Конференция в Мюнхене: союзники обещают поддерживать УкраинуКомментарии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Киев получил от союзников важные сигналы по поставкам дальнобойных ракет и другого оружия для борьбы с российской военной агрессией.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировала план Китая по мирному урегулированию:
Участники конференции обсуждают также вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что это произойдет уже летом.
Во время конференции в Мюнхене прошли манифестации как в поддержку Украины, так и против поставок оружия Киеву.