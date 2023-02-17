59-ая Мюнхенская конференция по безопасности: день 1-ый

Дальнейшее усиление поддержки Киеву и ускорение поставок оружия - ощущение безотлагательности нависло над Мюнхенской конференцией по безопасности, которая открылась в пятницу, в преддверие годовщины российского вторжения, выступлением президента Украины Владимира Зеленского.

"Нам нужна скорость, — сказал он, обращаясь к участникам конференции по видеосвязи. - Скорость выполнения наших договоренностей, скорость поставок, скорость принятия решений по ограничению российских возможностей. Альтернативы скорости нет, потому что от скорости зависит жизнь. (...) У украинской победы нет альтернативы. У Украины нет альтернативы вступлению в ЕС. У Украины нет альтернативы вступлению в НАТО".

Канцлер Германии Олаф Шольц, со своей стороны, призвал союзников действовать с осторожностью в отношении России и координировать свои действия, поскольку, по его словам, "эта война опасна". Шольц также призвал страны, имеющие в своём арсенале немецкие танки "Леопард -2", как можно скорее отправить их в Украину.

Китай также находится в центре внимания Мюнхенской конференции, на которую собрались мировые лидеры. Среди них - руководство ЕС, вице-президент США Камала Харрис и генсек НАТО Йенс Столтенберг.