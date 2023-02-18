Акции за и против поддержки Украины у порога Мюнхенской конференции по безопасности

Сразу несколько массовых манифестаций прошли в Мюнхене в субботу во время конференции по безопасности. Одна из крупнейших акций называлась «Миритесь». По оценкам полиции, до 10 тысяч человек прошли по центру города, обвиняя участников конференции в обострении международной конфронтации.

Среди демонстрантов были критики НАТО, противники поставок оружия Киеву и люди с символикой кампании «Я не воюю с Россией» – в цветах российского триколора.

Одновременно тысячи людей вышли на улицы Мюнхена с украинскими флагами. На этой акции звучали призывы принять Украину в НАТО и предоставить Киеву вооружение, необходимое для противостояния российской агрессии.

По данным полиции, обе акции завершились без происшествий.