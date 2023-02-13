Землетрясение: "Помощь будет нужна ещё как минимум год"

Спустя неделю после землетрясения в Турции и Сирии спасательные работы во многих районах не прекращаются. До сих пор под завалами находят выживших, которые провели в ловушке много дней.

В обеих странах — десятки тысяч погибших и пострадавших.

В Турции стихия затронула территорию 10 провинций. По оценке Конфедерации предпринимателей Турции, материальный ущерб может превысить 84 млрд долларов.

По данным турецкого Красного креста и Красного полумесяца, стихия затронула жизни 16 миллионов жителей страны.

В Сирии пострадали прежде всего северо-западные районы, которые находятся под контролем повстанцев. Оценить ущерб в разорённой войной стране невозможно даже приблизительно.

Сейчас внимание сфокусировано на оказании срочной помощи пострадавшим.

Хиба Альтайеб, МКККП Турции:

"Самое важное сейчас — организовать жильё, потому что большинство домов либо разрушены, либо не пригодны для того, чтобы люди могли вернуться. Поэтому в настоящее время люди живут в убежищах, в палатках. Людям нужны дополнительные удобства для мытья, например, доступ к туалетам, чистой проточной воде, потому что инфраструктура также сильно повреждена".

Помощь у турецкого посольства в США Jacquelyn Martin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

По данным ООН, 870 тысяч человек в обеих странах срочно нуждаются в продуктах. В Турции, по данным правительства, около миллиона человек живут в палатках. В Сирии, по данным ООН, без крова остались 5,3 миллиона человек. Всё это — в условиях минусовых температур по ночам.

Всемирная организация здравоохранения уже выделила из резервного фонда 16 млн долларов на помощь обеим странам. А в воскресенье представители организации обратились к международному сообществу с призывом собрать ещё как минимум 43 млн. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен особо призвал все страны оставить политику в стороне. На этом фоне ООН приветствовала решение властей США ослабить санкции в отношении Дамаска.

В Сирию поступает помощь ООН, но пока действует лишь единственный пограничный переход. Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс даже написал в "Твиттере": "Мы подвели жителей северо-запада Сирии".

Хиба Альтайеб, МКККП Турции:

"В ближайший месяц приоритетом будет размещение людей в безопасных убежищах и в лагерях. Необходимо продолжать обеспечивать их едой и питьем. Я думаю, что мы продолжим делать это не только в течение следующего месяца, но и, по крайней мере, в течение следующего года".

Восстановление разрушенного потребует колоссальных средств. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявлял, что восстановить разрушенное необходимо за год.

В Турции на этом фоне ищут подрядчиков, которые строили дома с нарушением норм сейсмоустойчивости. В розыск объявлены более 130 человек, ответственных за возведение зданий, разрушенных подземными ударами.

Именно из-за нарушений, которые в СМИ называют "многочисленными", масштабы жертв и разрушений оказались столь велики.

В пятницу в аэропорту Стамбула был арестован глава строительной компании, которая возвела 12-этажный жилой комплекс в Антакье. Здание от подземных толчков рухнуло, похоронив под обломками около тысячи человек. Предприниматель собирался вылететь в Черногорию.

Лагерь беженцев в Сирии Ghaith Alsayed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В соседней Сирии ситуация куда тяжелее. Пострадавшие районы находятся под контролем как официального Дамаска, так и разных оппозиционных групп, что делает практически невозможной какую-либо координацию усилий.

В стране и так не менее 4 миллионов человек зависели от гуманитарной помощи. Представители Всемирной продовольственной программы назвали сегодняшнюю ситуацию в Сирии "катастрофой на катастрофе".