Власти Турции грозят суровым наказанием мародёрам

Власти Турции грозят суровым наказанием мародёрамКомментарии
В пострадавших от землетрясений провинциях Турции по подозрению в мародерстве задержаны не менее 48 человек, сообщают местные СМИ.
Иногда владельцы торговых точек пытаются самостоятельно задержать грабителей.
Сотрудники нескольких иностранных организаций по оказанию помощи приостановили спасательные работы из-за проблем с безопасностью.
"Рядом с моим домом магазин связи, из которого украли все телефоны. Ладно еще супермаркеты. Люди приходят туда за подгузниками, едой и напитками, когда помощь не приходит день-два. Но некоторые ведут себя странно: приходят, чтобы забрать плиту или кофеварку", - рассказал журналистам владелец одного из магазинчиков.
На проблему мародерства обратили внимание власти. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал тем, кто пользуется тяжелой ситуацией в своих целях, суровое наказание.