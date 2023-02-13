Спустя неделю после землетрясения в Турции и Сирии шансов найти выживших практически нет

Еще одна морозная ночь и угасающая надежда найти выживших. В турецком городе Кахраманмараш искать людей под завалами помогает съемочная группа с тепловизором. Подобных устройств у спасателей слишком мало. Разрушенных зданий - сотни.

К сожалению, сейчас все чаще находят тела погибших. Число жертв землетрясения в Турции и Сирии уже превысило 33 тысячи и будет расти.

В ряде пострадавших районов к поисковым работам привлекли тяжелую технику. Спасатели считают, что под обломками этого здания живых людей нет.

Город Антакья в турецкой провинции Хатай разрушен практически полностью.

Жительница провинции Хатай: "После землетрясения в первые три дня мы слышали звуки, исходящие из-под завалов. Сейчас мы ничего не слышим. Выживших больше нет".

В Сирии полностью так и не решен вопрос с оказанием чрезвычайной помощи пострадавшим от землетрясения на северо-западе страны. Исламисты контролируют провинцию Идлиб, и ООН пока не может организовать доставку туда гуманитарных грузов с территории, подконтрольной режиму Башара Асада. Механизм доставки помощи, как сообщается, будет обсуждаться в Дамаске спецспосланником генсекретаря ООН по Сирии.

Алаа Мубарак, глава гражданской обороны, Джебла: "За последние 12 или 13 лет мы, силы гражданской обороны не получали никакого нового оборудования, даже фонариков. У нас ничего нет, если бы у нас было оборудование, мы могли бы спасти сотни жертв или даже больше".

В воскресенье колонна из десяти грузовиков ООН пересекла границу Турции и направилась в северо-западную часть Сирии. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" направило в сирийскую провинцию Латакия 23 грузовика с продовольствием и медикаментами.