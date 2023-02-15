Число жертв землетрясения растёт. Эрдоган обещает тысячи домов за год

Число жертв землетрясения растёт. Эрдоган обещает тысячи домов за годКомментарии
Вот уже более недели как продолжаются непрерывные поиски выживших после землетрясения в Сирии и Турции. Всемирная организация здравоохранения назвала это стихийное бедствие "самым страшным в Европе за последние 100 лет".
Общее число погибших в результате мощных подземных толчков в обеих странах превысило 41 тысячу и, несомненно, будет продолжать расти.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил выживших, доставленных в одну из больниц Стамбула. Он пообещал потерявшим кров новые дома взамен тысяч разрушенных, утверждая, что они будут построены в 10 пострадавших районах в течение года.
Это обещание многие воспринимают скептически, отмечая, что одной из причин столь масштабных разрушений было плохое качество строительства. Прежде чем начать возводить новые дома, нужно расчистить огромную площадь, где сейчас высятся одни руины. Власти и гуманитарные организации и активизируют усилия по оказанию помощи пострадавшим районам.
Ситуация в Сирии особенно тяжёлая, поскольку гражданская война, которая продолжается вот уже 12 лет, а также политические разногласия осложняют и задерживают поставки помощи и доступ спасателей в пострадавшие районы.
Во вторник колонна с гуманитарной помощью наконец-то прошла через вновь открытый пограничный переход на северо-западе Сирии, территории, контролируемой повстанцами.
ООН запросила 397 млн долларов на жизненно важную помощь почти 5 млн сирийцев. Эти средства обеспечат финансирование операций в течение трёх месяцев.
Сразу после землетрясения организация оперативно выделила Сирии 50 млн долларов из своего Центрального фонда чрезвычайного реагирования, но этого недостаточно.
Гуманитарный запрос по Турции будет обнародован позже.