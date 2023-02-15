Число жертв землетрясения растёт. Эрдоган обещает тысячи домов за год

Вот уже более недели как продолжаются непрерывные поиски выживших после землетрясения в Сирии и Турции. Всемирная организация здравоохранения назвала это стихийное бедствие "самым страшным в Европе за последние 100 лет".

I've never in my life seen the level of destruction as I did on the road from Aleppo to Damascus. Skeletons of houses. Almost no people in sight. Over a decade of war has taken an unimaginable toll. Syrians need our support now and in years to come to rebuild their lives. pic.twitter.com/Ym2zmDixdw — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 14, 2023

Общее число погибших в результате мощных подземных толчков в обеих странах превысило 41 тысячу и, несомненно, будет продолжать расти.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил выживших, доставленных в одну из больниц Стамбула. Он пообещал потерявшим кров новые дома взамен тысяч разрушенных, утверждая, что они будут построены в 10 пострадавших районах в течение года.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Rabbim, tüm afetzedelerimize şifa versin.



Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde taşırken, gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz. pic.twitter.com/h61d3Tp8Y4 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 13, 2023

Это обещание многие воспринимают скептически, отмечая, что одной из причин столь масштабных разрушений было плохое качество строительства. Прежде чем начать возводить новые дома, нужно расчистить огромную площадь, где сейчас высятся одни руины. Власти и гуманитарные организации и активизируют усилия по оказанию помощи пострадавшим районам.

Ситуация в Сирии особенно тяжёлая, поскольку гражданская война, которая продолжается вот уже 12 лет, а также политические разногласия осложняют и задерживают поставки помощи и доступ спасателей в пострадавшие районы.

Во вторник колонна с гуманитарной помощью наконец-то прошла через вновь открытый пограничный переход на северо-западе Сирии, территории, контролируемой повстанцами.

ООН запросила 397 млн долларов на жизненно важную помощь почти 5 млн сирийцев. Эти средства обеспечат финансирование операций в течение трёх месяцев.

Сразу после землетрясения организация оперативно выделила Сирии 50 млн долларов из своего Центрального фонда чрезвычайного реагирования, но этого недостаточно.

Гуманитарный запрос по Турции будет обнародован позже.