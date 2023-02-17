Поиски в руинах и помощь выжившим

Пока спасатели в Сирии и Турции продолжают поиски в руинах рухнувших домов, растёт необходимость в помощи выжившим. В Турции продовольствие и другие предметы первой необходимости доставляются в Адану и другие города, но все еще существуют серьезные препятствия для поставок в более отдаленные районы.

Первые крупные партии помощи из ЕС направляются также в Сирию. На борту этого судна, прибывшего в Бейрут из Италии, — 16 контейнеров с палатками, обогревателями и другими жизненно важными зимними предметами, предназначенными для пострадавших от землетрясения.

Луиджи Пандольфи, глава операции ЕС по оказанию помощи:

"В последние дни в Бейруте, а также в Газиантепе приземлились несколько самолетов. Были активированы два логистических узла, чтобы мы могли собирать пожертвования европейских стран в Бейруте для доставки в Дамаск и в Газиантеп, а также на северо-запад Сирии".

Но пройдёт еще некоторое время, прежде чем люди в Идлибе и других разрушенных районах Сирии смогут найти временное убежище.

Число жертв землетрясения в обеих странах превыисло 45 тысяч человек (около 40 000 в Турции и более 5 800 в Сирии).