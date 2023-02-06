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Украина

Украина сменит министра обороны

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 Euronews
Уходящий министр обороны Украины Алексей Резников
Уходящий министр обороны Украины Алексей Резников   -   Авторское право  Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов может занять пост министра обороны вместо Алексея Резникова: об этом сообщают представители партии "Слуга народа". В Киеве говорят о необходимости "усиления и перегруппировки" в преддверии предполагаемого крупного российского наступления. В Генштабе ВСУ ожидают, что Москва начнёт его в ближайшие недели, к годовщине начала вторжения. В числе возможных целей операции — полный захват Донбасса или расширение сухопутного коридора в Крым.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Мы наблюдаем усиленное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело на Донетчине, ожесточённые бои. Но как бы ни было тяжело, каким бы ни было давление, мы должны выстоять".

В Москве заявляют, что Киев готовит провокацию в Краматорске Донецкой области. По заявлениям минобороны, планируются взрывы в медицинских учреждениях города, в которых обвинят российскую сторону: персонал больниц уже эвакуирован, а в город уже прибыли "журналисты западных изданий".

В Москве заявляют, что эта провокация необходима для ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет. В нескольких приграничных регионах России с конца прошлой недели действует повышенный режим террористической опасности из-за обстрелов со стороны Украины.