Россия усиливает атаки на донецкий фронт

Пытаясь закрепиться на линии фронта, российские войска продолжают интенсивные обстрелы украинских позиций в районе Донецка. Украина заявляет, что ее подразделения отбивают атаки и готовятся к дальнейшей эскалации. Об этом сообщает наш корреспондент в Киеве:

— Украина готовится к возможному наступлению российских войск в 1-ю годовщину полномасштабного вторжения.

Президент Владимир Зеленский сказал: "Сейчас поступают сигналы относительно того, что в феврале этого года оккупанты планируют устроить нечто символическое и отомстить за прошлогодние поражения".

Эти предостережения в чем-то схожи с январскими 2022 года. Западные союзники предостерегали о неизбежности полномасштабного вторжения.

Но сейчас не 2022 год. У населения и у властей совсем другие ощущения.

Министерство обороны Украины признает, что не все западное оружие успеет прибыть к тому времени, но власти убеждены, что у страны достаточно резервов, чтобы сдержать российские войска.