English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

мир

Россия усиливает атаки на донецкий фронт

Access to the comments Комментарии
 Oleksandra Vakulina
Киев
Киев   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Пытаясь закрепиться на линии фронта, российские войска продолжают интенсивные обстрелы украинских позиций в районе Донецка. Украина заявляет, что ее подразделения отбивают атаки и готовятся к дальнейшей эскалации. Об этом сообщает наш корреспондент в Киеве:

— Украина готовится к возможному наступлению российских войск в 1-ю годовщину полномасштабного вторжения.

Президент Владимир Зеленский сказал: "Сейчас поступают сигналы относительно того, что в феврале этого года оккупанты планируют устроить нечто символическое и отомстить за прошлогодние поражения".

Эти предостережения в чем-то схожи с январскими 2022 года. Западные союзники предостерегали о неизбежности полномасштабного вторжения.

Но сейчас не 2022 год. У населения и у властей совсем другие ощущения.

Министерство обороны Украины признает, что не все западное оружие успеет прибыть к тому времени, но власти убеждены, что у страны достаточно резервов, чтобы сдержать российские войска.