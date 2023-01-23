Польские "Леопарды" для Киева, Зеленский готовит кадровые решения из-за коррупционных скандалов

Германия "не будет стоять на пути" у Польши, если та решит поставить танки Leopard 2 Украине без разрешения. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью французскому телеканалу LCI.

Решение о прямых поставках Берлин пока не принял, чем вызвал недовольство со стороны союзников.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что в отсутствие согласия Германии, Варшава готова создать "меньшую коалицию" стран, готовых пожертвовать некоторые из своих современных танков".

В своем ночном обращении Владимир Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы в украинских министерствах. Ранее стало известно о задержании заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского по подозрению во взятке и злоупотреблении властью.

Также в СМИ появилась информация, что Министерство обороны покупает продукты питания для украинских военных по ценам, которые в несколько раз выше, чем в украинских супермаркетах.

Зеленский отметил, что "соответствующие кадровые решения уже подготовлены", и они, по его словам, "будут справедливыми".

При этом он подчеркнул, что основное внимание сейчас отдается вопросам обороны и внешней политики.

Зеленский также упомянул о визите в Киев бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в воскресенье, сказав, что поездка была символичной, поскольку состоялась в День единства Украины.

Как сообщается, британский политик в сопровождении военных и журналистов посетил Бучу и Бородянку. Несколько дней назад Джонсон был награжден почетной медалью "Гражданин Киева".

Между тем, Министерство обороны России заявляет, что в ходе наступательных операций российской армией "заняты более выгодные рубежи и позиции" на Запорожском направлении.

Ранее Москва объявила о взятии под свой контроль села Клещеевка в Донецкой области, расположенного всего в девяти километрах от Бахмута.

Киев официально это заявление не прокомментировал, но подтвердил, что российские войска находятся на окраине города, ожесточенные бои за который не прекращаются в последние месяцы.