Громкие отставки в государственных структурах Украины

В украинских государственных структурах произошла серия громких отставок: в офисе президента, министерстве обороны и генпрокуратуре.

Свой пост покинул Кирилл Тимошенко, заместитель главы офиса президента Украины. Точные причины увольнения не называются, но в последнее время он становился фигурантом ряда коррупционных скандалов. Тимошенко сам попросил освободить его от занимаемой должности.

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов также подал в отставку, сообщили местные СМИ, утверждая, что его уход был связан со скандалом, связанным с закупкой продовольствия для ВСУ.

Уволился и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко после скандала с отдыхом в Испании. Сообщается, что Симоненко провел отпуск в Мербелье, несмотря на то, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский запретил политикам и чиновникам отдыхать за границей во время войны.

По данным местных СМИ также правительство поддержало проекты указов президента Владимира Зеленского об увольнении глав пяти областных военных администраций.