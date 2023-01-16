Авиакатастрофа в Непале: найдены оба самописца

В Непале на месте авиакатастрофы самолёта компании Yeti Airlines обнаружены оба бортовых самописца. Поисково-спасательную операцию официально завершили. Обломки ATR-72 доставали из глубокого ущелья.

Причины трагедии, крупнейшей в Непале за 30 лет, пока остаются неясными. По словам очевидцев, самолёт, заходивший на посадку в городе Покхара, на низкой высоте неожиданно вошёл в глубокий крен и едва избежал падения на густонаселённые кварталы и рынок.

Дивас Бохора, очевидец:

"Я не знал, что он разобьётся, когда начинал снимать видео. Но почти сразу же самолёт внезапно накренился, как будто истребитель, уходящий от ракеты. Я это увидел и испугался, что он упадёт прямо на наши дома или рядом с ними. И я подумал, что сегодня всё будет кончено, и я тоже умру.

Все 72 человека, находившихся на борту, объявлены погибшими. По данным СМИ, прибывшие на место крушения спасатели доставили нескольких пассажиров в госпиталь, но врачам не удалось их спасти. Родственники погибших собираются у больницы Покхары, где идёт опознание.

Среди пассажиров самолёта были 15 иностранцев, в том числе четверо российских граждан. Эту информацию подтвердили в посольстве.