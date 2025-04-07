Видео. В Непале бушуют лесные пожары

В Непале бушуют лесные пожары. Больше других от огненной стихии пострадал район Дхадинг, где лесные массивы горят вот уже четыре дня подряд. Огонь подбирается к населенным пунктам, что вызывает тревогу у местных жителей.

Из-за жары появились новые очаги возгорания, в частности в муниципалитете Нилканта. В некоторых местах огонь повредил водопроводы, уничтожил загоны для скота и запасы дров. В пострадавших общинах люди критикуют Управление лесного хозяйства за неадекватные, как они считают, действия по борьбе с пожарами.

Тревожная ситуация сложилась в Синхули. Пожары по обе стороны шоссе BP увеличили риски для путешественников, поскольку пламя пожирает сосновые и саловые леса по всему маршруту Банепа-Синдхули-Бардибас.