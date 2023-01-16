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Германия

Лютсерат: последние протесты

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 Viktoria Sinkevich
Экоактивисты рядом с карьером у деревни Лютцерат
Экоактивисты рядом с карьером у деревни Лютцерат   -   Авторское право  Michael Probst/Copyright 2023 The AP.

После официального заявления немецких властей о выселении экоактивистов из деревни Лютцерат, которую планируется уничтожить ради расширения шахты по добыче бурого угля, на мосту возле села несколько протестующих повисли на канатах, некоторые в инвалидных колясках. Прибывшая спасательная команда полиции разогнала митинг.

— Мы продолжаем борьбу, потому что, к сожалению, бурый уголь все еще используется в Германии. Дыра становится все больше и больше. И хотя в Лютцерате больше нет жизни, машины будут продолжать уничтожать деревню. Поэтому мы хотим заявить о себе и сказать, что мы продолжаем борьбу.

По оценкам организаторов, в протестной акции приняли участие около 35 тысяч человек. Полицейские снимали экоактивистов с деревьев и выселяли из покинутых местными жителями домов. После переговоров с энергетической компанией последние два протестующих, прятавшиеся в подземном туннеле, сдались и вышли

Снос деревни Лютцерат, территория которой предназначена для буроугольного карьера, должен быть завершен в ближайшие дни.