Лютсерат: последние протесты

После официального заявления немецких властей о выселении экоактивистов из деревни Лютцерат, которую планируется уничтожить ради расширения шахты по добыче бурого угля, на мосту возле села несколько протестующих повисли на канатах, некоторые в инвалидных колясках. Прибывшая спасательная команда полиции разогнала митинг.

— Мы продолжаем борьбу, потому что, к сожалению, бурый уголь все еще используется в Германии. Дыра становится все больше и больше. И хотя в Лютцерате больше нет жизни, машины будут продолжать уничтожать деревню. Поэтому мы хотим заявить о себе и сказать, что мы продолжаем борьбу.

По оценкам организаторов, в протестной акции приняли участие около 35 тысяч человек. Полицейские снимали экоактивистов с деревьев и выселяли из покинутых местными жителями домов. После переговоров с энергетической компанией последние два протестующих, прятавшиеся в подземном туннеле, сдались и вышли

Снос деревни Лютцерат, территория которой предназначена для буроугольного карьера, должен быть завершен в ближайшие дни.