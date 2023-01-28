"Это путь в тупик": экоактивисты перекрыли трассу в Гааге

Сотни экоактивистов перекрыли одну из главных трасс в Гааге, которая соединяет город с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Демонстранты с символикой движения Extinction Rebellion потребовали, чтобы правительство Нидерландов отменило налоговые льготы для компаний, связанных с добычей и переработкой ископаемого топлива.

Возле здания, где временно проходят заседания парламента королевства, также развернули плакат с надписью "Это тупиковый путь". Через час после начала акции полиция начала задерживать тех, кто отказывался покинуть проезжую часть.

На этой неделе шесть климатических активистов уже были доставлены в полицейский участок за призывы к беспорядкам. Некоторые участники выступлений заявили, что власти нарушают их право на мирный протест.