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Германия

Полиция продолжила зачистку Лютцерата

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 Вероника Доваль
Немецкая деревня Лютцерат
Немецкая деревня Лютцерат   -   Авторское право  Michael Probst/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Немецкая полиция в четверг продолжила операцию по зачистке заброшенной деревни Лютцерат от экоактивистов, протестующих против планируемой разработки угольной шахты. По данным силовиков, более 200 активистов ушли добровольно, но другие забаррикадировались в нескольких зданиях. Еще одна группа разместилась в домиках на деревьях по всему району.

Экологи говорят, что расширение близлежащей шахты приведет к огромным выбросам парниковых газов. Правительство утверждает, что уголь необходим для обеспечения энергетической безопасности Германии.

Некоторые протестующие жаловались на чрезмерное применение силы со стороны полиции, заявляя, что непропорциональная мирной акции реакция привела к эскалации обстановки.