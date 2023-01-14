В Лютцерате - столкновения с полицией

На западе Германии в деревне Лютцерат под Дюссельдорфом произошли столкновения экоактивистов с полицией.

Многотысячная акция протеста против сноса деревни и расширения добычи бурого угля в регионе началась мирно, но позже в полицейских полетела пиротехника.

Экоктивисты считают, что разработка угольной шахты помешает стране достичь своих климатических целей и выполнить международные обязательства. В правительстве Германии в ответ заявляют, что не отказываются от планов полностью прекратить добычу и использование бурого угля к 2030-му году.

"Мы продолжаем уничтожать нашу естественную среду обитания, дискриминировать и угнетать людей. То, что правительство Германии заключает сделки и идет на компромиссы с компаниями, добывающими ископаемое топливо, такими как RWE, - это позор", - заявила присоединившаяся к протестующим шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Компания-оператор карьера Гарцвайлер утверждает, что уголь сейчас необходим Германии для обеспечения энергетической безопасности, которая оказалась под угрозой после прекращения поставок газа из России.