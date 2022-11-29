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Франция

Перезапуск угольной электростанции во Франции

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 Вероника Доваль
Угольная электростанция Emile-Huchet в Мозеле
Угольная электростанция Emile-Huchet в Мозеле   -   Авторское право  FREDERICK FLORIN/AFP

Угольная электростанция Emile-Huchet во французском департаменте Мозель, закрытая в марте, снова начала производить электроэнергию. Она должна была быть закрыта навсегда в марте, но в связи с энергетическим кризисом правительство приняло решение продлить ее работу.

По сообщениям местных СМИ, сотрудникам, которые согласятся вернуться на работу, были обещаны крупные бонусы в размере от 4000 до 5000 евро в месяц в дополнение к их зарплате. Они станут возможными благодаря тому, что группа Gazelenergie может, по некоторой информации, заработать на этом перезапуске 150 млн евро.