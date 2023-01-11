Авиасообщение в США постепенно налаживается, сбои в системе устранены

В США из-за сбоя в компьютерной системе "Федеральной авиационной администрации" (ФАА) отменили вылет тысяч авиарейсов. По всей стране на земле ждут разрешения на вылет около 2500 лайнеров, причём 10% рейсов уже пришлось отменить.

ФАА сообщила, что Система уведомления о воздушных миссиях (NOTAM) "вышла из строя". NOTAM - это обмен уведомлениями, которые содержат информацию, важную для всех кто обслуживает авиарейсы.

"Были затронуты операции во всей Национальной системе воздушного пространства затронуты", - говорится в заявлении ФАА.

ФАА приказала авиакомпаниям приостановить все внутренние вылеты до 9:00 утра по восточно-американскому времени, "чтобы позволить Агентству проверить целостность информации о полетах и безопасности".

Позднее ФАА сообщила в Твиттере, что ошибки в системе исправлены, воздушные операции постепенно налаживаются и отправление рейсов восстановлено.