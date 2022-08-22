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Эфиопия

Оба пилота уснули при посадке на высоте 11 км: о том, как приземлялся рейс Эфиопских авиалиний

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 Антон Хмельнов
Самолёт Эфиопских авиалиний благополучно приземлилися после того, как оба пилота проснулись
Самолёт Эфиопских авиалиний благополучно приземлилися после того, как оба пилота проснулись   -   Авторское право  pexels/Jeffry Surianto

Авиакомпания "Эфиопские авиалинии" ведёт расследование в отношении двух пилотов, уснувших на высоте 37.000 футов (около 11 км).

Инцидент произошёл 15 августа, когда рейс из суданской столицы Хартума уже подлетал к аэропорту назначения в Аддис-Абебе. Как сообщил сайт наблюдений за происшествиями в воздухе Aviation Herald, Авиадиспетчеры заметили, что несмотря на правильное направление полета, борт не изменил высоты, как обычно при заходе на посадку. Любые попытки выйти на связь с экипажем к успеху не привели. Как выяснилось позже, оба пилота спокойно спали в своих креслах.

Борт продолжал полёт на рабочей высоте в 11 километров. Когда самолёт уже пролетел аэропорт назначения на крейсерской высоте, автопилот, управлявший машиной, отключился. После этого горе-пилотов разбудила система сигнального оповещения, распознавшая внештатную ситуацию. Пилоты, сделав круг над эфиопской столицей, вывели рейс на повторную посадку, которая прошла без дальнейших эксцессов. Борт приземлился, всего на 25 минут отстав от графика.

Как отмечают эксперты в области гражданской авиации, усталость пилотов - относительно обычное явление. Авиакомпании перегружают график работы пилотов в ситуации, когда не хватает квалифицированных кадров и тех, кто согласен работать за предлагаемую зарплату. Весной этого года итальянское издание "Република" сообщило об увольнении пилота национального авиаперевозчика за то, что тот уснул в кабине во время трансатлантического рейса из Нью-Йорка в Рим.