Десятки рейсов отменены из-за забастовок в аэропортах Парижа и Мадрида

Десятки рейсов были отменены в субботу в парижском аэропорту Шарль-де-Голль из-за забастовки. Профсоюзы требуют проиндексировать зарплаты и провести переговоры об улучшении условий труда пожарных. Акция протеста началась в четверг. Службы аэропорта из соображений безопасности были вынуждены закрыть часть взлётно-посадочных полос, что и привело к сокращению рейсов. Профсоюзы грозятся возобновить забастовку в аэропорту Шарль-де-Голль через неделю, когда начнутся школьные каникулы и сезон отпусков.

Забастовка проходила в субботу и в аэропорту Мадрида. В Испании протестуют сотрудники easyJet и Ryanair. Задержаны более 170 рейсов, ещё 15 отменены. Пассажиры, в прочем, не жалуются на серьёзные проблемы:

— Нам говорили о задержках на контроле безопасности на час-полтора.

— В целом, всё прошло хорошо. Мы зарегистировались без проблем. Я лечу в Лондон.

— Мне прислали письмо по электронной почте с просьбой прийти на два-три часа раньше.

Испанский профсоюз Ryanair предупреждает ещё о серии забастовок в середине и конце июля в аэропортах страны. Активисты требуют улучшения условий труда для лётного состава.