British Airways отменяет еще 10 300 авиарейсов

British Airways отменяет еще 10 300 авиарейсовКомментарии
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Во время пандемии авиакомпания Великобритании British Airways уволила десятки тысяч работников, и сейчас из-за нехватки персонала авиаперевозчик вынужден отменить более 10 000 рейсов из лондонских аэропортов Хитроу, Гатвик и Сити с августа по конец октября. Это нарушит планы более миллиона путешествующих.
Отмены коснутся только ближнемагистральных маршрутов. Дальнемагистральные будут выполнять по обычному расписанию.
Ранее глава Хитроу Джон Холланд-Кай заявил, что на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.
Работники авиакомпаний, в свою очередь, опасаются, что после отмены полетов последуют новые сокращения персонала.