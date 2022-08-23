British Airways отменяет еще 10 300 авиарейсов

Во время пандемии авиакомпания Великобритании British Airways уволила десятки тысяч работников, и сейчас из-за нехватки персонала авиаперевозчик вынужден отменить более 10 000 рейсов из лондонских аэропортов Хитроу, Гатвик и Сити с августа по конец октября. Это нарушит планы более миллиона путешествующих.

Отмены коснутся только ближнемагистральных маршрутов. Дальнемагистральные будут выполнять по обычному расписанию.

Ранее глава Хитроу Джон Холланд-Кай заявил, что на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.

О нехватки персонала в постковидном режиме сообщают представители воздушных гаваней и перевозчиков по всей Европе

Работники авиакомпаний, в свою очередь, опасаются, что после отмены полетов последуют новые сокращения персонала.