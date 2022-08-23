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мир

British Airways отменяет еще 10 300 авиарейсов

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 Viktoria Sinkevich
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Самолеты British Airways
Самолеты British Airways   -   Авторское право  Euronews

Во время пандемии авиакомпания Великобритании British Airways уволила десятки тысяч работников, и сейчас из-за нехватки персонала авиаперевозчик вынужден отменить более 10 000 рейсов из лондонских аэропортов Хитроу, Гатвик и Сити с августа по конец октября. Это нарушит планы более миллиона путешествующих. 

Отмены коснутся только ближнемагистральных маршрутов. Дальнемагистральные будут выполнять по обычному расписанию. 

Ранее глава Хитроу Джон Холланд-Кай заявил, что на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.

О нехватки персонала в постковидном режиме сообщают представители воздушных гаваней и перевозчиков по всей Европе

Работники авиакомпаний, в свою очередь, опасаются, что после отмены полетов последуют новые сокращения персонала.