Авиакомпания Southwest не справляется с транспортным хаосом

Федеральные власти намерены выяснить, почему авиакомпания Southwest продолжает отменять рейсы в то время, как другие перевозчики уже оправились от шока, вызванного снежной бурей.

Во вторник авиакомпания отменила еще около 2600 рейсов на Восточном побережье, что составило более 80% от всех невыполненных перелетов по всей стране.

Руководство Southwest предупредило, что на восстановление летного графика потребуется несколько дней.

Боб Джордан, генеральный директор Southwest Airlines:

— Когда наш большой парк самолетов и летные экипажи оказались не на месте в десятках аэропортов, и после нескольких дней попыток выполнить как можно больше рейсов из нашего загруженного расписания в напряженные праздничные выходные, мы пришли к решению значительно сократить полеты, чтобы наверстать упущенное.

В первую очередь от транспортного хаоса страдают пассажиры, пытаясь найти места на оставшихся рейсах или найти свой багаж.

Лидеры профсоюзов, представляющих интересы пилотов и бортпроводников Southwest, обвинили в сложившейся ситуации устаревшее программное обеспечение для планирования работы экипажей.