Европол ликвидировал кокаиновый "суперкартель"

Европол объявил о ликвидации кокаинового "суперкартеля" в Дубае и Европе. Cообщается, что он контролировал до трети европейского трафика кокаина.

Арестованы 49 подозреваемых во Франции, Испании, Бельгии и Нидерландах, говорится в заявлении Европейского полицейского управления. Шесть руководителей сети задержаны в Дубае. По данным Европола, двое из них контролировали связи с Францией, двое - с Нидерландами, ещё двое - с Испанией.

В результате масштабной международной операции изъяты 30 тонн кокаина, поступавшего в основном из Латинской Америки и через порты Роттердама и Антверпена.

Аресты стали возможны после ликвидации в начале 2021 года сети шифрованной связи, используемой преступными организациями через приложения и защищенные телефоны, которые продавала канадская компания Sky Global. Тогда, благодаря операции, удалось произвести тысячу арестов, в том числе колумбийского наркобарона.

Прокуратура Нидерландов заявила, что планирует обратиться к Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой выдать двух арестованных в Дубае подозреваемых. Один из них 34-летний мужчина с гражданством Нидерландов и Марокко, второму 40 лет, у него гражданство Нидерландов, а также Боснии и Герцеговины.