Испанские полицейские покрывали наркоторговцев

В Испании вскрыта крупная сеть наркоторговцев, связанная с полицией и национальной гвардией: отделы внутренних расследований обоих органов арестовали 23 человека, среди которых множество работников правоохранительных структур, в том числе — отдел по борьбе с наркотиками города Мерида в полном составе.

Йоланда Гарсия-Секо, делегат правительства в Эстремадуре:

"Очень печально, что кто-то пытается уничтожить плоды тяжёлого труда многих полицейских по борьбе с наркотрафиком из-за единственного события, которое связано лишь с немногими работниками органов".

Следствие выяснило, среди прочего, что в провинции Бадахос на юго-западе Испании полицейские сотрудничали с целой преступной сетью, которая занималась выращиванием, обработкой и распространением марихуаны. Были проведены обыски в двух десятках домов, обнаружены четыре крупные плантации.