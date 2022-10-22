Европол: "Европу захлестнула волна кокаина"

Европу захлестнула волна кокаина: об этом заявляет агентство Европол. Специалисты признают, что в последние годы проблема стала куда масштабнее, чем ожидалось, связи организованной преступности стали теснее, сети наркоторговли действуют всё более жёстко, смело и дерзко.

Среди производителей по-прежнему лидирует Колумбия, но всё больше плантаций организуют в Перу и Боливии.

Ян Оп Ген Орт, официальный представитель Европола:

"В последние четыре года объёмы конфискованного кокаина постоянно растут. В 2021-м было 240 тонн кокаина, возможно даже больше. Так что на рынке очень много этого наркотика".

Министры юстиции стран Европы намерены усилить контроль крупнейших портов — Роттердама, Амстердама, Антверпена и Гамбурга. Страны усилят координацию и контроль над судами и терминалами, а также увеличат масштабы совместной работы с правоохранительными органами стран Латинской Америки, чтобы пресечь наркотрафик на корню. По данным ООН, в одной только Колумбии за пару лет площадь плантаций коки увеличилась на 43%.