На юге Сербии введён режим ЧП из-за утечки аммиака

Десятки людей были госпитализированы с признаками отравления, а также главная международная автомагистраль на юге Сербии была закрыта для движения после того, как в воскресенье там с рельсов сошел товарный поезд, перевозивший аммиак.

Власти города Пирот объявили чрезвычайное положение и попросили людей не покидать свои дома из-за потенциально опасной утечки газа.

Мэр города Владан Васич предупредил, что падение одной из цистерн в реку Нишава "вероятно, будет иметь последствия для растений и животных, обитающих ниже по течению".

О причинах схода поезда с рельсов ничего не сообщается.